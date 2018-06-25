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18:44, 25 июня 2018 1 193
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В Ермишинском районе заложили новый храм. Фото

В Ермишинском районе заложили новый храм. Фото

Фото: Издательство «Пресса»

В Ермишинском районе заложили новый храм. Об этом пишет издательство «Пресса».

Храм в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской строится около села Большое Ляхово в Рязанской области. Он будет подворьем Кадомского Милостиво-Богородицкого женского монастыря.

Камень в основание строящегося храма заложил Владыка Дионисий — епископ Касимовский и Сасовский. Туда же вложили благословенную грамоту, подписанную правящим архиереем (епископом Дионисием), игуменией монастыря (матушкой Иустиной) и благотворителями.

Храм построят рядом с каменной церковью, построенной в 1911 году. В 30-х годах ее закрыли.


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