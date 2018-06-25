В Ермишинском районе заложили новый храм. Фото

В Ермишинском районе заложили новый храм. Об этом пишет издательство «
Храм в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской строится около села Большое Ляхово в Рязанской области. Он будет подворьем Кадомского Милостиво-Богородицкого женского монастыря.
Камень в основание строящегося храма заложил Владыка Дионисий — епископ Касимовский и Сасовский. Туда же вложили благословенную грамоту, подписанную правящим архиереем (епископом Дионисием), игуменией монастыря (матушкой Иустиной) и благотворителями.
Храм построят рядом с каменной церковью, построенной в 1911 году. В 30-х годах ее закрыли.