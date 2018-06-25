Утренний обзор рязанских пробок: 25 июня

В понедельник, 23 июня, на рязанских дорогах образовалось несколько серьезных заторов. Самый большой из них — у моста через Оку. По данным сервиса «Яндекс. Карты», пробка в сторону Солотчи начинается от пересечения с Муромским шоссе. По пути в город водителям приходится «постоять» от поворота на Шумашь. Скорость машин не превышает пяти и десяти километров в час соответственно.
На два с половиной километра растянулась пробка на Северной окружной в сторону Канищева: движение затруднено от 2-го Борковского карьера.
Традиционно «стоят» улица Каширина и Московское шоссе (от «Барса» до улицы Вокзальной). Пробки есть на улице Есенина (от больницы №4 до Театральной площади), на повороте с Муромского на Касимовское шоссе, а также на выезде из Песочни.