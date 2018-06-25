Уровень знаний абитуриентов существенно снизился. Такое мнение высказал ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий, передает «
«Сейчас существенное ухудшение уровня подготовки, в том числе и по математике. Мы отчисляем с мехмата на первом курсе 30-40 человек», — сказал Садовничий.
По его словам, уровень знаний не соответствует необходимому для первокурсника в вузе. Он уточнил, что дело не в том, что у кого-то недостоверные баллы ЕГЭ — проблема в том, что умение работать в естественных, научных направлениях не соответствует тому, что требуют на первом курсе.
Ректор отметил, что иногда приходится устраивать специальные семинары, чтобы «подтянуть» студентов.