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13:15, 25 июня 2018 1 143
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Рязанские студенты открыли третий трудовой семестр. Фото

Рязанские студенты открыли третий трудовой семестр. Фото

В понедельник, 25 июня, на площади Победы рязанских студенты открыли третий трудовой семестр. Летом полторы тысячи человек будут работать в больницах и оздоровительных лагерях Рязанской области, Крыма и Краснодарского края, сообщает издательство «Пресса».

О том, как студотряды работали более полувека назад, молодежи рассказал ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Черничкин.

«Это было 60 лет назад. В то время к нам приезжали студенты на работу. А некоторые потом оставались жить постоянно», — вспоминал мужчина.

Глава рязанского минобразования Ольга Щетинкина отметила, что движение студотрядов вновь становится популярным.

«Студотряды в нашей области всегда занимали активную позицию. Сейчас в них — сотни участников. Это педагогические отряды, медицинские, строительные, железнодорожные, инженерные — все они востребованы на только на предприятиях области, но и России», — отметила министр.


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