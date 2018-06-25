Рязанские студенты открыли третий трудовой семестр. Фото

В понедельник, 25 июня, на площади Победы рязанских студенты открыли третий трудовой семестр. Летом полторы тысячи человек будут работать в больницах и оздоровительных лагерях Рязанской области, Крыма и Краснодарского края, сообщает издательство «
О том, как студотряды работали более полувека назад, молодежи рассказал ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Черничкин.
«Это было 60 лет назад. В то время к нам приезжали студенты на работу. А некоторые потом оставались жить постоянно», — вспоминал мужчина.
Глава рязанского минобразования Ольга Щетинкина отметила, что движение студотрядов вновь становится популярным.
«Студотряды в нашей области всегда занимали активную позицию. Сейчас в них — сотни участников. Это педагогические отряды, медицинские, строительные, железнодорожные, инженерные — все они востребованы на только на предприятиях области, но и России», — отметила министр.