Транспортники попросили Путина обсудить подорожание бензина

Союз транспортников России попросил Владимира Путина просчитать последствия роста цен на топливо для всех участников рынка, передает «
Первый зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов заявил, что транспортники и нефтяники по-разному оценивают ситуацию. По его словам, последние «не совсем правы».
«Надо просчитать, мы ничего не отрицаем, но у нас у транспорта в себестоимости моторное топливо составляет от 30 до 50%. Вы представляете, как повлияет это увеличение и на банкротство, и на увеличение тарифов», — заявил Ефремов.
До этого Российский топливный союз (РТС) обратился с открытым письмом к Дмитрию Медведеву из-за «беспрецедентного роста» оптовых цен на бензин и дизельное топливо. В РТС надеются, что премьер поможет установить «справедливые цены» на оптовом и розничном рынках моторного топлива.