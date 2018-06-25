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21:07, 25 июня 2018 173
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Транспортники попросили Путина обсудить подорожание бензина

Транспортники попросили Путина обсудить подорожание бензина

Фото: Pixabay.com

Союз транспортников России попросил Владимира Путина просчитать последствия роста цен на топливо для всех участников рынка, передает «РИА Новости».

Первый зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов заявил, что транспортники и нефтяники по-разному оценивают ситуацию. По его словам, последние «не совсем правы».

«Надо просчитать, мы ничего не отрицаем, но у нас у транспорта в себестоимости моторное топливо составляет от 30 до 50%. Вы представляете, как повлияет это увеличение и на банкротство, и на увеличение тарифов», — заявил Ефремов.

До этого Российский топливный союз (РТС) обратился с открытым письмом к Дмитрию Медведеву из-за «беспрецедентного роста» оптовых цен на бензин и дизельное топливо. В РТС надеются, что премьер поможет установить «справедливые цены» на оптовом и розничном рынках моторного топлива.


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