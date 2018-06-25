«То в жар, то в холод». Синоптики рассказали о погоде нынешним летом

Синоптики рассказали о погоде нынешним летом. Аномальной жары 2010 года в ЦФО не ожидается, пишет «
«Жара началась только 16 июня, до этого было довольно прохладно. Последние девять дней температура в столичном регионе поднималась, но довольно плавно. В Москве сейчас действительно достаточно жарко, но об аномальных температурах говорить не приходится», — сказал заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.
Несмотря на то, что в понедельник, 25 июня, в ЦФО пришло небольшое похолодание, во вторники столбики термометров поднимутся до +24, +26 градусов, а в среду — до +28 градусов.
«Это для июня выше нормы, но не аномально. К тому же, почва у нас за весну и начало лето хорошо пропиталась водой, поэтому засуха точно не грозит», — отметили в сообщении.
По словам синоптиков, по всем долгосрочным прогнозам лето будет теплым, но переменчивым. Погоду будет бросать «то в жар, то в холод».