Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:12, 25 июня 2018 1 435
 0    0

«То в жар, то в холод». Синоптики рассказали о погоде нынешним летом

«То в жар, то в холод». Синоптики рассказали о погоде нынешним летом

Синоптики рассказали о погоде нынешним летом. Аномальной жары 2010 года в ЦФО не ожидается, пишет «Российская газета».

«Жара началась только 16 июня, до этого было довольно прохладно. Последние девять дней температура в столичном регионе поднималась, но довольно плавно. В Москве сейчас действительно достаточно жарко, но об аномальных температурах говорить не приходится», — сказал заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

Несмотря на то, что в понедельник, 25 июня, в ЦФО пришло небольшое похолодание, во вторники столбики термометров поднимутся до +24, +26 градусов, а в среду — до +28 градусов.

«Это для июня выше нормы, но не аномально. К тому же, почва у нас за весну и начало лето хорошо пропиталась водой, поэтому засуха точно не грозит», — отметили в сообщении.

По словам синоптиков, по всем долгосрочным прогнозам лето будет теплым, но переменчивым. Погоду будет бросать «то в жар, то в холод».


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
14:39, 25 июня 2018
В Сапожке закрыли пляж из-за кишечной палочки
14:18, 25 июня 2018
В ночь на вторник в Рязанской области похолодает до +8 градусов
13:12, 25 июня 2018
«То в жар, то в холод». Синоптики рассказали о погоде нынешним летом
10:49, 25 июня 2018
Энергетики Рязанской ГРЭС провели экологическую акцию в Новомичуринске
19:56, 24 июня 2018
Зубров из Окского заповедника отправят в Северную Осетию
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 часа назад
Дети из пробирки. Репродуктивные технологии в Рязани

Дети из пробирки. Репродуктивные технологии в Рязани

В последние годы об ЭКО говорят все больше. Высокие технологии в медицине способствовали развитию метода лечения бесплодия, который подарил надежду на рождение долгожданного ребенка многим семьям, которые ранее не могли, по тем или иным физиологическим причинам, стать родителями.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 23 июня 2018 107 695
Любовь Толкалина вновь поразила поклонников откровенным фото на природе 4
14:12, 19 июня 2018 32 889
Рязанцы приютили перуанских болельщиков, оставшихся без машины 1
12:50, 13 июня 2018 22 564
Рязанские медики получили награды от регионального правительства. Фото
14:12, 21 июня 2018 16 985
Рязанка морила голодом своего шестилетнего сына 1
15:38, 22 июня 2018 16 186
На улице Грибоедова загорелась четырехэтажка. Фото
Все новости
Голосования

Как часто вы делаете селфи?

Окончание опроса: 26.06.2018
Архив голосований
Форум