Такси «Максим» продолжит работу в Рязани. Об этом в понедельник, 25 июня, сообщил представитель агрегатора Антон Смеркис по итогам заседания в УФАС.
По его словам, сервис будет работать в областном центре, несмотря на ликвидацию ООО «Максим Рязань».
«Агрегатор будет работать либо под новым юрлицом, либо удаленно из другого города», — пояснил Смеркис.
Напомним, рязанская компания
Как пояснили антимонопольщики, если компанию ликвидируют до 26 июля, то дело против «Максим» закроют.
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