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17:17, 25 июня 2018 591
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Такси «Максим» продолжит работу в Рязани

Такси «Максим» продолжит работу в Рязани

Такси «Максим» продолжит работу в Рязани. Об этом в понедельник, 25 июня, сообщил представитель агрегатора Антон Смеркис по итогам заседания в УФАС.

По его словам, сервис будет работать в областном центре, несмотря на ликвидацию ООО «Максим Рязань».

«Агрегатор будет работать либо под новым юрлицом, либо удаленно из другого города», — пояснил Смеркис.

Напомним, рязанская компания находится на стадии ликвидации и через некоторое время прекратит свою деятельность. Решение в течение месяца примет налоговая служба.

Как пояснили антимонопольщики, если компанию ликвидируют до 26 июля, то дело против «Максим» закроют.

Ранее «Рязанский союз таксистов» пожаловался на службу заказов такси, которая якобы незаконно устанавливает низкие тарифы на поездки.


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