Сеть франчайзинговых магазинов «Элекс» победила в конкурсе «Лидер доверия»

Франчайзинговая сеть салонов «Элекс» стала лучшей в номинации «Услуги по продаже бытовой техники и электроники» на конкурсе «Лидер доверия — 2018».
«Компания „Интертех“, владеющая товарным знаком сети франчайзинговых магазинов, получила трофей благодаря умению в непростых условиях и жесточайшей конкуренции держать бескомпромиссный уровень сервиса и ассортимента товаров, которые удовлетворяют самым строгим требованиям потребителей Рязанской области и ЦФО», — отметили в пресс-службе компании.
Ассортимент товаров в сети «Элекс» сформирован по ключевым направлениям:
- телевизоры и кино;
- техника для кухни;
- холодильники и стиральные машины;
- компьютеры и ноутбуки;
- телефония и электроника;
- музыкальная техника;
- встраиваемая техника;
- товары для дома;
- красота и здоровье;
- развлечения и игры;
- инструменты.
В «Элексе» подчеркнули, что непросто сохранять и укреплять статус лидера доверия в условиях, когда крупные федеральные бренды постоянно усиливают свое присутствие в регионе и активно манипулируют ценами.
«В этом и заключается важность престижного конкурса „Лидер доверия — 2018“. Состязание предпринимателей позволило независимому жюри беспристрастно оценить не только уровень качества товаров сети франчайзинговых магазинов бытовой техники „Элекс“, но и убедиться, что компания соблюдает права потребителей и правила обслуживания клиентов», — говорится в сообщении. В настоящее время «Элекс» представлен в ЦФО 33 магазинами бытовой техники и электроники. Каждый магазин обеспечен сервисной службой, которая сотрудничает с такими брендами, как Bosh, Sony, LG, Samsung.
«Давно делаю покупки только в магазинах „Элекс“. Любимый магазин находится на Театральной площади, мне он подходит по расположению. Последняя покупка — микроволновая печь. В магазине „Элекс“ бываю довольно часто, поэтому и призовых баллов накопилось немало. За микроволновку доплатил баллами, что очень выгодно. А покупкой очень доволен! Большое спасибо „Элексу“ за достойное качество техники», — поделился покупатель по имени Владимир.