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10:01, 25 июня 2018 1 065

Сеть франчайзинговых магазинов «Элекс» победила в конкурсе «Лидер доверия»

Сеть франчайзинговых магазинов «Элекс» победила в конкурсе «Лидер доверия»

Франчайзинговая сеть салонов «Элекс» стала лучшей в номинации «Услуги по продаже бытовой техники и электроники» на конкурсе «Лидер доверия — 2018».

«Компания „Интертех“, владеющая товарным знаком сети франчайзинговых магазинов, получила трофей благодаря умению в непростых условиях и жесточайшей конкуренции держать бескомпромиссный уровень сервиса и ассортимента товаров, которые удовлетворяют самым строгим требованиям потребителей Рязанской области и ЦФО», — отметили в пресс-службе компании.

Ассортимент товаров в сети «Элекс» сформирован по ключевым направлениям:

  • телевизоры и кино;
  • техника для кухни;
  • холодильники и стиральные машины;
  • компьютеры и ноутбуки;
  • телефония и электроника;
  • музыкальная техника;
  • встраиваемая техника;
  • товары для дома;
  • красота и здоровье;
  • развлечения и игры;
  • инструменты.

В «Элексе» подчеркнули, что непросто сохранять и укреплять статус лидера доверия в условиях, когда крупные федеральные бренды постоянно усиливают свое присутствие в регионе и активно манипулируют ценами.

«В этом и заключается важность престижного конкурса „Лидер доверия — 2018“. Состязание предпринимателей позволило независимому жюри беспристрастно оценить не только уровень качества товаров сети франчайзинговых магазинов бытовой техники „Элекс“, но и убедиться, что компания соблюдает права потребителей и правила обслуживания клиентов», — говорится в сообщении. В настоящее время «Элекс» представлен в ЦФО 33 магазинами бытовой техники и электроники. Каждый магазин обеспечен сервисной службой, которая сотрудничает с такими брендами, как Bosh, Sony, LG, Samsung.

«Давно делаю покупки только в магазинах „Элекс“. Любимый магазин находится на Театральной площади, мне он подходит по расположению. Последняя покупка — микроволновая печь. В магазине „Элекс“ бываю довольно часто, поэтому и призовых баллов накопилось немало. За микроволновку доплатил баллами, что очень выгодно. А покупкой очень доволен! Большое спасибо „Элексу“ за достойное качество техники», — поделился покупатель по имени Владимир.


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