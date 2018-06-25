Рязанским школьникам рассказали о «матчах смерти» во время Великой Отечественной

Воспитанники летнего лагеря школы № 28 узнали о футбольных матчах во время Великой Отечественной войны. Час памяти провели в библиотеке-филиале № 8.
Школьникам рассказали о двух матчах 1942 года в Киеве и Ленинграде.
«Матч смерти» в оккупированном Киеве сыграли местная и немецкая команды. Через какое-то время несколько футболистов-киевлян попали в концлагеря, кого-то расстреляли.
Участникам этой игры установили памятник на футбольном поле.
В блокадном Ленинграде в футбол сыграли команды металлического завода и «Динамо».
«Истощенные игроки с трудом передвигались, но играли. Этот матч опроверг все доводы фашистской пропаганды — город не просто жил, он еще и играл в футбол», — пояснили детям.
Фото библиотеки