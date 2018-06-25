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12:55, 25 июня 2018 266
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Рязанским школьникам рассказали о «матчах смерти» во время Великой Отечественной

Рязанским школьникам рассказали о «матчах смерти» во время Великой Отечественной

Воспитанники летнего лагеря школы № 28 узнали о футбольных матчах во время Великой Отечественной войны. Час памяти провели в библиотеке-филиале № 8.

Школьникам рассказали о двух матчах 1942 года в Киеве и Ленинграде.

«Матч смерти» в оккупированном Киеве сыграли местная и немецкая команды. Через какое-то время несколько футболистов-киевлян попали в концлагеря, кого-то расстреляли.

Участникам этой игры установили памятник на футбольном поле.

В блокадном Ленинграде в футбол сыграли команды металлического завода и «Динамо».

«Истощенные игроки с трудом передвигались, но играли. Этот матч опроверг все доводы фашистской пропаганды — город не просто жил, он еще и играл в футбол», — пояснили детям.

Фото библиотеки


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