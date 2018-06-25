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16:18, 25 июня 2018 716
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Ротация в защите и Головин в запасе. Опубликован стартовый состав сборной России на мачт с Уругваем

Ротация в защите и Головин в запасе. Опубликован стартовый состав сборной России на мачт с Уругваем

Фото: FIFA.com

Стал известен стартовый состав сборной России на заключительный матч группового этапа чемпионата мира по футболу против Уругвая. Список опубликован на сайте ФИФА.

С первых минут на поле выйдут:

Вратарь: Игорь Акинфеев;

Защитники: Игорь Смольников, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Федор Кудряшов;

Полузащитники: Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Алексей Миранчук, Денис Черышев;

Нападающий: Артем Дзюба.

По сравнению с прошлой игрой в основном составе три замены: Черчесов оставил в запасе Юрия Жиркова, Марио Фернандеса и Александра Головина, который рисковал бы пропустить 1/8 турнира, получив желтую карточку.

Отметим, что Россия уже гарантировала себе выход в плей-офф, обыграв Египет в прошлом матче. В игре с Уругваем подопечные Станислава Черчесова поборются только за первое место в группе. Чтобы занять его, россиянам необходимо победить или сыграть вничью.

Напомним, кошка Кеса из Рязани предсказала исход матча Россия-Уругвай.


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