Ротация в защите и Головин в запасе. Опубликован стартовый состав сборной России на мачт с Уругваем

Стал известен стартовый состав сборной России на заключительный матч группового этапа чемпионата мира по футболу против Уругвая. Список опубликован на
С первых минут на поле выйдут:
Вратарь: Игорь Акинфеев;
Защитники: Игорь Смольников, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Федор Кудряшов;
Полузащитники: Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Алексей Миранчук, Денис Черышев;
Нападающий: Артем Дзюба.
По сравнению с прошлой игрой в основном составе три замены: Черчесов оставил в запасе Юрия Жиркова, Марио Фернандеса и Александра Головина, который рисковал бы пропустить 1/8 турнира, получив желтую карточку.
Отметим, что Россия уже гарантировала себе выход в плей-офф, обыграв Египет в прошлом матче. В игре с Уругваем подопечные Станислава Черчесова поборются только за первое место в группе. Чтобы занять его, россиянам необходимо победить или сыграть вничью.
Напомним, кошка Кеса из Рязани