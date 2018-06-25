Победитель конных скачек на рязанском Сабантуе получил в подарок барана. Фото

В селе Азеево Рязанской области местные жители отметили Сабантуй. Об этом пишет издательство «
Поучаствовать в татарском празднике приехали также гости из Казани, Темникова, Пителина, жители населенных пунктов района.
В сообщении отметили, что «гвоздем программы стали конные скачки». Победителю вручили барана и кубок.
На празднике все желающие могли поучаствовать в играх и аттракционах, отведать блюда татарской кухни, купить сувениры на память.
Также работникам сельского дома культуры вручили памятные подарки и благодарности.