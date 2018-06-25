Пьяный житель Варских убил и закопал своего знакомого

Пьяный житель Варских Рязанской области убил и закопал своего знакомого. Об этом сообщил
В пятницу, 22 июня, в ходе осмотра территории вокруг сгоревшего сарая в поселке Варские было обнаружено прикопанное землей тело 42-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.
Ранее судимого 28-летнего подозреваемого в убийстве нашли по «горячим следам».
По данны м следствия, в начале июня 2018 года подозреваемый в компании знакомых в сарае распивал спиртное. Между ним и одним из его знакомых произошла ссора, в ходе которой молодой человек избил его.
От полученных телесных повреждений мужчина скончался. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый спрятал тело погибшего, закопав его в землю возле сарая.
Впоследствии родственники погибшего обращались в правоохранительные органы с заявлением о его безвестном исчезновении.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).