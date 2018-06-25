Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:24, 25 июня 2018 796
 0    0

Пьяный житель Варских убил и закопал своего знакомого

Пьяный житель Варских убил и закопал своего знакомого

Пьяный житель Варских Рязанской области убил и закопал своего знакомого. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

В пятницу, 22 июня, в ходе осмотра территории вокруг сгоревшего сарая в поселке Варские было обнаружено прикопанное землей тело 42-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.

Ранее судимого 28-летнего подозреваемого в убийстве нашли по «горячим следам».

По данны м следствия, в начале июня 2018 года подозреваемый в компании знакомых в сарае распивал спиртное. Между ним и одним из его знакомых произошла ссора, в ходе которой молодой человек избил его.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый спрятал тело погибшего, закопав его в землю возле сарая.

Впоследствии родственники погибшего обращались в правоохранительные органы с заявлением о его безвестном исчезновении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
15:39, 25 июня 2018
Утонувший в Ряжском районе мужчина перед гибелью отдыхал с друзьями на берегу
15:24, 25 июня 2018
Пьяный житель Варских убил и закопал своего знакомого
14:44, 25 июня 2018
Захаровскому пенсионеру вынесли приговор за убийство односельчанина
14:44, 25 июня 2018
В Спасском районе утонул мужчина
14:08, 25 июня 2018
Рязанка в поисках крабов в Сочи застряла в каменных насыпях
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 часов назад
Жаркая музыка «Дикой мяты» ознаменовала приход лета

Жаркая музыка «Дикой мяты» ознаменовала приход лета

В этом году для 60 тысяч гостей выступили более 70 исполнителей, среди которых были The Hatters, «Кирпичи», Oligarkh, Mgzavrebi и BrainStorm и другие.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 23 июня 2018 112 577
Любовь Толкалина вновь поразила поклонников откровенным фото на природе 4
14:12, 19 июня 2018 32 964
Рязанцы приютили перуанских болельщиков, оставшихся без машины 1
12:50, 13 июня 2018 22 586
Рязанские медики получили награды от регионального правительства. Фото
14:12, 21 июня 2018 17 053
Рязанка морила голодом своего шестилетнего сына 1
15:38, 22 июня 2018 16 330
На улице Грибоедова загорелась четырехэтажка. Фото
Все новости
Голосования

Как часто вы делаете селфи?

Окончание опроса: 26.06.2018
Архив голосований
Форум