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9:13, 25 июня 2018 407
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Глава Минтруда рассказал о повышении пенсий

Глава Минтруда рассказал о повышении пенсий

Фото: Pixabay.com

Глава Минтруда Максим Топилин рассказал о повышении пенсий. В 2019 году средний размер пенсии вырастет до 15,4 тысячи рублей, пишет газета «Известия».

По словам Топилина, к концу этого года средний размер пенсий будут равняться 14 414 рублей.

«У кого-то пенсия больше, у кого-то меньше, поскольку размер пенсий у каждого человека свой. Я исхожу из средних пенсий, которые у нас сложились», — пояснил он.

Министр отметил, что увеличение суммы выплат должно быть выше инфляции. Ресурсы для прибавок, как он заявил, появятся из-за повышения пенсионного возраста.

Напомним, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе. Общий пенсионный возраст предложили закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет — для женщин.


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