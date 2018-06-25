Глава Минтруда рассказал о повышении пенсий

Глава Минтруда Максим Топилин рассказал о повышении пенсий. В 2019 году средний размер пенсии вырастет до 15,4 тысячи рублей, пишет газета «
По словам Топилина, к концу этого года средний размер пенсий будут равняться 14 414 рублей.
«У кого-то пенсия больше, у кого-то меньше, поскольку размер пенсий у каждого человека свой. Я исхожу из средних пенсий, которые у нас сложились», — пояснил он.
Министр отметил, что увеличение суммы выплат должно быть выше инфляции. Ресурсы для прибавок, как он заявил, появятся из-за повышения пенсионного возраста.
Напомним, 16 июня правительство