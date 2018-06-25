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10:49, 25 июня 2018 272
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Энергетики Рязанской ГРЭС провели экологическую акцию в Новомичуринске

Энергетики Рязанской ГРЭС провели экологическую акцию в Новомичуринске

22 июня 2018 года сотрудники Рязанской ГРЭС ПАО «ОГК-2» провели экологическую акцию в зоне Новомичуринского водохранилища и реки Галина. Энергетики вместе с представителями районной и городской администрации, активистами спортивного комплекса «Дельфин» очистили берега водоемов и прилегающую территорию от бытового мусора.

«Сотрудники нашего филиала регулярно принимают участие в мероприятиях, направленных на улучшение экологической обстановки Пронского района и Рязанской области в целом. Считаю, что к нашим акциям и субботникам необходимо привлекать все больше неравнодушных людей. Сегодня мы внесли свой вклад в сохранение природы и окружающей среды», — рассказал директор Рязанской ГРЭС Павел Тимофеев.

Всего в акции поучаствовали более 70 человек. Результатом коллективной работы стали около 300 мешков мусора, отсортированного по группам.

Справка

Филиал ПАО «ОГК-2» — Рязанская ГРЭС — расположен в городе Новомичуринске Рязанской области в 80 километрах к югу от Рязани и 285 км на юго-восток от Москвы. С 1 января 2016 года мощность электростанции составляет 3130 мегаватт.

В состав филиала входит 7 энергоблоков, установленная энергетическая мощность 3130 МВт (основное топливо — уголь и газ, резервное — мазут), установленная тепловая мощность 212,5 Гкал/ч, среднегодовая выработка электроэнергии 9,1 млрд кВтч.

ПАО «ОГК-2» — ведущая компания тепловой генерации в составе 11 электростанции суммарной установленной мощностью 18,6 ГВт.

В состав Компании входят: Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Адлерская ТЭС.

Контролирующим акционером компании является ООО «Газпром энергохолдинг» (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).


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