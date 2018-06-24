Зубров из Окского заповедника отправят в Северную Осетию

В питомнике зубров Окского заповедника на карантин поставили 10 животных. Об этом сообщила пресс-служба заповедника.
На месячный карантин поставили трех самцов и семерых самок. Животные переедут на новое место жительства — «Турмонский» заказник Республики Северная Осетия-Алания.
В период карантина животных будут ежедневно осматривать и приучать к отловному устройству — узкому коридору, через который прогоняется животное, чтобы попасть в клетку.
Зубров планируют отправить в Северную Осетию 23 июля.