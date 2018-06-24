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19:56, 24 июня 2018 246
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Зубров из Окского заповедника отправят в Северную Осетию

Зубров из Окского заповедника отправят в Северную Осетию

В питомнике зубров Окского заповедника на карантин поставили 10 животных. Об этом сообщила пресс-служба заповедника.

На месячный карантин поставили трех самцов и семерых самок. Животные переедут на новое место жительства — «Турмонский» заказник Республики Северная Осетия-Алания.

В период карантина животных будут ежедневно осматривать и приучать к отловному устройству — узкому коридору, через который прогоняется животное, чтобы попасть в клетку.

Зубров планируют отправить в Северную Осетию 23 июля.


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