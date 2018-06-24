В Рязанской области напали на рэпера Bllack-santa

В Сапожке напали на рэпера Bllack-santa. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
По предварительной информации, на музыканта напали два лица кавказской национальности. Рэперу сломали челюсть в двух местах. Спустя некоторое время у него начало болеть легкое.
В сапожковской больнице пострадавшему прокололи легкое, но «это не дало положительного результата». В данный момент молодой человек лежит в Рязанской ОКБ.
Из-за травмы отменили все выступления и съемки артиста.
По предварительной информации, нападение связано с творчеством рэпера.
Фото из группы «