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16:37, 24 июня 2018 279
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В Рязанской области напали на рэпера Bllack-santa 1

В Рязанской области напали на рэпера Bllack-santa

В Сапожке напали на рэпера Bllack-santa. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.

По предварительной информации, на музыканта напали два лица кавказской национальности. Рэперу сломали челюсть в двух местах. Спустя некоторое время у него начало болеть легкое.

В сапожковской больнице пострадавшему прокололи легкое, но «это не дало положительного результата». В данный момент молодой человек лежит в Рязанской ОКБ.

Из-за травмы отменили все выступления и съемки артиста.

По предварительной информации, нападение связано с творчеством рэпера.

Фото из группы «bllack-santa» «ВКонтакте»


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