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12:22, 24 июня 2018 1 462
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В Окском заповеднике родились зубрята. Фото

В Окском заповеднике родились зубрята. Фото

В Окском заповеднике родились зубрята. Обычно потомство у зубров появляется в мае, но в этом году сроки сместились почти на месяц.

Первая телочка родилась 8 июня. Самка по кличке Мензурка сразу привела ее на кормовую площадку.

Вторая появилась на свет 16 июня в другом стаде: там отелилась Мезерка.

«Вся группа держится рядом с Мезеркой в большом вольере, только самец Мегафон в гордом одиночестве приходит на кормовую площадку за порцией комбикорма. В период отелов самцы предпочитают отдыхать и пастись отдельно», — пояснила старший научный сотрудник, заведующая питомником Екатерина Цибизова.

Сотрудникам питомника приходится ежедневно заходить в загон в поисках стада, чтобы убедиться, что с матерью и ее детенышем все в порядке.

Третья телочка родилась у самки по кличке Энгла из новой племенной группы. В этом стаде шесть самок из швецкого Эриксберга.

Фото Екатерины Цибизовой


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