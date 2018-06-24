В Окском заповеднике родились зубрята. Фото

В Окском заповеднике родились зубрята. Обычно потомство у зубров появляется в мае, но в этом году сроки сместились почти на месяц.
Первая телочка родилась 8 июня. Самка по кличке Мензурка сразу привела ее на кормовую площадку.
Вторая появилась на свет 16 июня в другом стаде: там отелилась Мезерка.
«Вся группа держится рядом с Мезеркой в большом вольере, только самец Мегафон в гордом одиночестве приходит на кормовую площадку за порцией комбикорма. В период отелов самцы предпочитают отдыхать и пастись отдельно», — пояснила старший научный сотрудник, заведующая питомником Екатерина Цибизова.
Сотрудникам питомника приходится ежедневно заходить в загон в поисках стада, чтобы убедиться, что с матерью и ее детенышем все в порядке.
Третья телочка родилась у самки по кличке Энгла из новой племенной группы. В этом стаде шесть самок из швецкого Эриксберга.
Фото Екатерины Цибизовой