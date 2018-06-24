В Листвянке ночью сгорела машина

В рязанском поселке Листвянка ночью сгорела легковая машина. Об этом
Пожарных вызвали в 3:24. На место выезжал один пожарный расчет.
Никто не пострадал.
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В рязанском поселке Листвянка ночью сгорела легковая машина. Об этом
Пожарных вызвали в 3:24. На место выезжал один пожарный расчет.
Никто не пострадал.
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