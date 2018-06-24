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9:02, 24 июня 2018 714
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В Листвянке ночью сгорела машина

В Листвянке ночью сгорела машина

В рязанском поселке Листвянка ночью сгорела легковая машина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пожарных вызвали в 3:24. На место выезжал один пожарный расчет.

Никто не пострадал.


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Selfie point. В Рязани составили список лучших мест для фото

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