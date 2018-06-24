В Касимове «Хендай» сбил столб

В Касимове Hyundai врезался в столб. Об этом сообщили очевидцы в группе «
Как отметил автор сообщения, ДТП произошло в Черемушках.
По информации очевидцев, автомобиль задел машины, стоящие рядом. Данных о пострадавших нет.
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В Касимове Hyundai врезался в столб. Об этом сообщили очевидцы в группе «
Как отметил автор сообщения, ДТП произошло в Черемушках.
По информации очевидцев, автомобиль задел машины, стоящие рядом. Данных о пострадавших нет.
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