У летевшего из России в Турцию самолета отказал двигатель

У летевшего из Новосибирска в турецкую Анталью самолета отказал двигатель. На борту находились почти 200 человек, передает «
Boeing 737 экстренно сел в казахстанском городе Атырау.
Самолет принадлежит турецкой авиакомпании Pegasus Airlines.
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Фото: Pixabay.com
У летевшего из Новосибирска в турецкую Анталью самолета отказал двигатель. На борту находились почти 200 человек, передает «
Boeing 737 экстренно сел в казахстанском городе Атырау.
Самолет принадлежит турецкой авиакомпании Pegasus Airlines.
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