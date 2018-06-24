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10:38, 24 июня 2018 620
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Суд запретил посещать футбольные матчи певшему про Гитлера болельщику

Суд запретил посещать футбольные матчи певшему про Гитлера болельщику

Суд города Лестер запретил болельщику посещать футбольные матчи из-за того, что он пел про Гитлера и демонстрировал нацистское приветствие в Волгограде во время ЧМ-2018, сообщает SkyNews.

Мужчине запретили появляться на стадионах на пять лет. Двум его приятелям наказание пока не вынесли: их дела рассмотрят 26 июня.

Ранее в интернете появилось видео, на котором трое британских болельщиков пели об английском «Тоттенхэме», упоминая Гитлера и концлагерь Освенцим.

Полицейские ищут тех, кто снимал демонстрацию нацистских приветствий на камеру.


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