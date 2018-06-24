Рязанские священники помогли вязать арматуру на стройке нового храма. Фото

Священники вязали арматуру для храма в честь Василия Рязанского. Они помогли строителям накануне дня памяти святителя,
Храм появится в Дашково-Песочне рядом с Крестовоздвиженской церковью. Весной после заливки сводов нижнего храма строительство вышло на нулевую отметку.
«Уже сейчас все силы устремлены к отметке три метра. Для этого вяжется арматура. Заливаются так называемые пилоны, многочисленные бетонные столбики, разбивающее внутренне пространство будущего храма, осуществляется кирпичная кладка», — пояснили в епархии.
Строящийся храм будет двадцатиэтажным: его высота (с семиметровым крестом на куполе)
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