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18:05, 24 июня 2018 237
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Пережившая блокаду рязанка отметила 90-летний юбилей

Пережившая блокаду рязанка отметила 90-летний юбилей

Фото: Администрация Рязани

Сотрудники префектуры Московского района поздравили с 90-летним юбилеем Васютину Юлию Васильевну. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Участница Великой Отечественной войны отметила юбилей в пятницу, 22 июня. Блокаднице вручили поздравление Владимира Путина и подарок.


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