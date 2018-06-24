Новомичуринцы и прончане убрали берега двух рек

Новомичуринцы и прончане вышли на уборку Прони и Галины. Об этом пишет ИД «
В пятницу, 22 июня, местные жителисобрали десятки мусора в «зеленой» зоне реки Галина. Стекло и пластик сортировали на месте.
Также добровольцы убрались на берегу водохранилища за гидроузлом.
«Триста мешков для мусора мы предоставили участникам субботника, — рассказал начальник отдела по работе с общественностью Рязанской ГРЭС Ольга Вишневская, — водители грузовиков Виктор Федонин и Александр Иванов и грузчики едва поспевали за „десантниками“. Самое главное — „зеленую“ инициативу нашего предприятия поддержали, и это бесценно».
В субботнике поучаствовали более 70 человек, среди которых работники Рязанской ГРЭС, чиновники и другие добровольцы.
«Никогда не видела столько бутылок на берегу, неужели рыбакам и прочим отдыхающим непонятно, что весь мусор нужно увозить с собой», — высказалась одна из местных жительниц.