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18:38, 24 июня 2018 303
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Новомичуринцы и прончане убрали берега двух рек

Новомичуринцы и прончане убрали берега двух рек

Фото: Издательство «Пресса»

Новомичуринцы и прончане вышли на уборку Прони и Галины. Об этом пишет ИД «Пресса».

В пятницу, 22 июня, местные жителисобрали десятки мусора в «зеленой» зоне реки Галина. Стекло и пластик сортировали на месте.

Также добровольцы убрались на берегу водохранилища за гидроузлом.

«Триста мешков для мусора мы предоставили участникам субботника, — рассказал начальник отдела по работе с общественностью Рязанской ГРЭС Ольга Вишневская, — водители грузовиков Виктор Федонин и Александр Иванов и грузчики едва поспевали за „десантниками“. Самое главное — „зеленую“ инициативу нашего предприятия поддержали, и это бесценно».

В субботнике поучаствовали более 70 человек, среди которых работники Рязанской ГРЭС, чиновники и другие добровольцы.

«Никогда не видела столько бутылок на берегу, неужели рыбакам и прочим отдыхающим непонятно, что весь мусор нужно увозить с собой», — высказалась одна из местных жительниц.


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