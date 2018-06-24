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13:38, 24 июня 2018 2 891
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МЧС предупредило рязанцев о шквалистом ветре, ливнях и граде

МЧС предупредило рязанцев о шквалистом ветре, ливнях и граде

Фото: Pixabay.com

В воскресенье, 24 июня, рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение. До конца суток в регионе ожидается шквалистый ветер, ливни, грозы и град.

В отдельных районах порывы южного ветра могут достигать 22 метров в секунду. Местами будут кратковременные ливни, грозы, град.

Непогода сохранится ночью и утром 25 июня.

Ранее в регионе объявили «желтый» уровень опасности.


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