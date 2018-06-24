МЧС предупредило рязанцев о шквалистом ветре, ливнях и граде

В воскресенье, 24 июня, рязанское МЧС
В отдельных районах порывы южного ветра могут достигать 22 метров в секунду. Местами будут кратковременные ливни, грозы, град.
Непогода сохранится ночью и утром 25 июня.
Ранее в регионе
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Фото: Pixabay.com
В воскресенье, 24 июня, рязанское МЧС
В отдельных районах порывы южного ветра могут достигать 22 метров в секунду. Местами будут кратковременные ливни, грозы, град.
Непогода сохранится ночью и утром 25 июня.
Ранее в регионе
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