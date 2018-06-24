Хакеры раскрыли способ взлома любого iPhone

Хакеры раскрыли способ взлома блокировки любого iPhone. Результаты исследователей опубликовал
Специалисты выяснили, как обойти ограничение после 10 попыток ввода неверного пароля. Устройство необходимо подключить к компьютеру, где вводится специальный код.
После этого пользователь заходит в настройки устройства, переключет iPhone на мобильную сеть.
Когда iPhone будет заблокирован, устройство само начнет подбирать необходимый пароль, вводя комбинации каждые 3-5 секунд. После того, как пароль будет найден, у пользователя попросят подвтерждение.
Схема будет использоваться большей частью правительственными учреждениями, которым Apple до сих пор отказывает в праве доступа к информации на телефонах.