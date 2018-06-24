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21:05, 24 июня 2018 392
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Хакеры раскрыли способ взлома любого iPhone

Хакеры раскрыли способ взлома любого iPhone

Хакеры раскрыли способ взлома блокировки любого iPhone. Результаты исследователей опубликовал ZDNet.

Специалисты выяснили, как обойти ограничение после 10 попыток ввода неверного пароля. Устройство необходимо подключить к компьютеру, где вводится специальный код.

После этого пользователь заходит в настройки устройства, переключет iPhone на мобильную сеть.

Когда iPhone будет заблокирован, устройство само начнет подбирать необходимый пароль, вводя комбинации каждые 3-5 секунд. После того, как пароль будет найден, у пользователя попросят подвтерждение.

Схема будет использоваться большей частью правительственными учреждениями, которым Apple до сих пор отказывает в праве доступа к информации на телефонах.


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