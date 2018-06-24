ФИФА завершила проверку российских футболистов на допинг

Всемирное антидопинговое агентство согласилось с решением ФИФА закрыть дело по нарушениям в российском футболе. Об этом передает
Нарушений антидопинговых правил российскими игроками не выявлено.
«Расследования ФИФА проводились совместно с WADA, WADA приняло выводы ФИФА», — сообщила организация.
«Как всегда, Ник Харрис представляет аудитории выборочный набор фактов, — отметили в ФИФА. — В материале он дает слово людям, которые не имеют отношения к расследованиям. Получается, что Харрис считает позицию WADA по данному вопросу нерелевантной».
На этой неделе в США и Великобритании заявили, что сборную России по футболу необходимо проверить на допинг после выхода из группы на ЧМ-2018.
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