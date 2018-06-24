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19:16, 24 июня 2018 678
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Эксперты спрогнозировали подорожание турпутевок из-за роста цен на топливо

Эксперты спрогнозировали подорожание турпутевок из-за роста цен на топливо

Ближе к зиме турпутевки подорожают как минимум на 10%. Об этом передает «РИА Новости» со ссылкой на советника руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.

«Топливо дорожает, что приведет к изменению цен в туризме. На туристах, которые уже оплатили свои туры, это никак не отразится. Более того, большинство туроператоров пока берут эту нагрузку, связанную со скачком цен, на себя и не перекладывают ее на туристов», — сказал собеседник агентства.

По мнению Горина, если динамика продолжится, турпродукт подорожает, так как с ростом цен на энергоносители повышаются цены на продукцию и услуги во всех смежных отраслях.

«Пока ценовых изменений в стоимости туристического продукта нет и до конца лета не ожидается, но в более долгосрочной перспективе они обязательно начнутся, так как работать в ущерб собственному бизнесу никто не будет», — прокомментировал эксперт.


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