Эксперты спрогнозировали подорожание турпутевок из-за роста цен на топливо

Ближе к зиме турпутевки подорожают как минимум на 10%. Об этом передает «
«Топливо дорожает, что приведет к изменению цен в туризме. На туристах, которые уже оплатили свои туры, это никак не отразится. Более того, большинство туроператоров пока берут эту нагрузку, связанную со скачком цен, на себя и не перекладывают ее на туристов», — сказал собеседник агентства.
По мнению Горина, если динамика продолжится, турпродукт подорожает, так как с ростом цен на энергоносители повышаются цены на продукцию и услуги во всех смежных отраслях.
«Пока ценовых изменений в стоимости туристического продукта нет и до конца лета не ожидается, но в более долгосрочной перспективе они обязательно начнутся, так как работать в ущерб собственному бизнесу никто не будет», — прокомментировал эксперт.