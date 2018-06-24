Два рязанских предприятия получат почти 628 миллионов на развитие

Рязанские предприятия «ПКФ «Орбита» и ЗВК «Бервел» получат почти 628 миллионов рублей. Господдержку окажут в форме субсидий, налоговых льгот на прибыль и имущество,
«ПКФ «Орбита» производит составляющие для отраслей электроники и медицины, в том числе те, которые больше в России не выпускают. Проект получит 213,22 миллиона рублей на создание 180 новых высокотехнологичных рабочих мест.
На 414,4 миллиона рублей откроют около 300 рабочих мест на заводе «
Продукция «Бервела» предназначена для создания инфраструктурных объектов. Так, Крымский мост построили со стопроцентным использованием рязанского крепежа. Для железнодорожного моста через Керченский пролив также применяют изделия компании.