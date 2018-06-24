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10:04, 24 июня 2018 423
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Два рязанских предприятия получат почти 628 миллионов на развитие 1

Два рязанских предприятия получат почти 628 миллионов на развитие

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Рязанские предприятия «ПКФ «Орбита» и ЗВК «Бервел» получат почти 628 миллионов рублей. Господдержку окажут в форме субсидий, налоговых льгот на прибыль и имущество, сообщил сайт регионального правительства.

«ПКФ «Орбита» производит составляющие для отраслей электроники и медицины, в том числе те, которые больше в России не выпускают. Проект получит 213,22 миллиона рублей на создание 180 новых высокотехнологичных рабочих мест.

На 414,4 миллиона рублей откроют около 300 рабочих мест на заводе «Бервел». Отмечается, что господдержка позволит расширить линейку выпуска изделий.

Продукция «Бервела» предназначена для создания инфраструктурных объектов. Так, Крымский мост построили со стопроцентным использованием рязанского крепежа. Для железнодорожного моста через Керченский пролив также применяют изделия компании.


© RZN.info

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