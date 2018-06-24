Англия разгромила сборную Панамы на ЧМ-2018

Сборная Англия разгромила Панаму во втором этапе группового этапа чемпионата мира по футболу. Тем самым англичане обеспечили себе выход в плей-офф.
Матч завершился со счетом 6:1. Среди англичан автором хет-трика стал Харри Кейн, который забивл первые два мяча с пенальти. Также голы забили Джон Стоунз и Джесси Лингард. У панамцев смог отличиться Фелипе Балой.
Сборная Англии набрала шесть очков и завоевала путевку в 1/8 финала вместе с командой Бельгии, которая также одержала две победы.
Панама и Тунис лишились шансов на выход из группы.
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