Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:47, 24 июня 2018 639
 0    0

Англия разгромила сборную Панамы на ЧМ-2018

Англия разгромила сборную Панамы на ЧМ-2018

Сборная Англия разгромила Панаму во втором этапе группового этапа чемпионата мира по футболу. Тем самым англичане обеспечили себе выход в плей-офф.

Матч завершился со счетом 6:1. Среди англичан автором хет-трика стал Харри Кейн, который забивл первые два мяча с пенальти. Также голы забили Джон Стоунз и Джесси Лингард. У панамцев смог отличиться Фелипе Балой.

Сборная Англии набрала шесть очков и завоевала путевку в 1/8 финала вместе с командой Бельгии, которая также одержала две победы.

Панама и Тунис лишились шансов на выход из группы.

Фото с сайта FIFA


© RZN.info

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
17:47, 24 июня 2018
Англия разгромила сборную Панамы на ЧМ-2018
23:30, 23 июня 2018
Гол Крооса со штрафного на последней компенсированной минуте подарил Германии победу в матче со Швецией. Видео
20:46, 23 июня 2018
В Сочи немецкий болельщик спас попавшего в ДТП мопедиста
20:21, 23 июня 2018
Южная Корея проиграла сборной Мексики на ЧМ-2018
19:02, 23 июня 2018
Бельгия разгромила Тунис на ЧМ-2018
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Революция городской жизни. В «Капитале 62» рассказали о строительстве «умных» домов

Революция городской жизни. В «Капитале 62» рассказали о строительстве «умных» домов

По словам гендиректора компании, СМАРТ квартиры — это единственно правильный выбор на сегодняшний день.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:47, 23 июня 2018 70 358
Любовь Толкалина вновь поразила поклонников откровенным фото на природе 4
14:12, 19 июня 2018 32 530
Рязанцы приютили перуанских болельщиков, оставшихся без машины 1
12:50, 13 июня 2018 22 373
Рязанские медики получили награды от регионального правительства. Фото
19:17, 10 июня 2018 17 026
В столкновении «Рено» и «буханки» под Рязанью пострадала семья из пяти человек. Фото 2
14:12, 21 июня 2018 16 493
Рязанка морила голодом своего шестилетнего сына 1
Все новости
Голосования

Как часто вы делаете селфи?

Окончание опроса: 26.06.2018
Архив голосований
Форум