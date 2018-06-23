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10:09, 23 июня 2018 1 456
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В Воронежской области разбился самолет, пилот погиб

В Воронежской области разбился самолет, пилот погиб

В субботу, 23 июня, в Воронежской области разбился легкомоторный самолет. Пилот погиб, передает «РИА Новости».

Самолет Х-32 «Бекас» потерпел крушение в Петропавловском районе. На земле жертв и разрушений нет.

Подробности выясняют.


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