В Сочи немецкий болельщик спас попавшего в ДТП мопедиста

В Сочи немецкий болельщик спас мопедиста, попавшего в ДТП. Об этом передает
Авария произошла в субботу, 23 июня, на Олимпийском бульваре. По словам очевидцев, водитель мопеда двигался по дороге и на перекрестке ему нужно было повернуть налево.
Он срезал угол и пересек две сплошные, в этот момент его сбила Mazda.
Мопедист получил тяжелые травмы и находился при смерти. Пока к нему ехала «скорая», у молодого человека остановилось сердце.
Болельщик из Германии Кевин Майер, который приехал на матч с Швецией, начал делать пострадавшему непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Благодаря его усилиям у мопедиста появился пульс и его погрузили в машину скорой помощи, затем доставили в больницу.
Отмечается, что у себя на родине немец работает спасателем.
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