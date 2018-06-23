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20:46, 23 июня 2018 1 167
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В Сочи немецкий болельщик спас попавшего в ДТП мопедиста

В Сочи немецкий болельщик спас попавшего в ДТП мопедиста

В Сочи немецкий болельщик спас мопедиста, попавшего в ДТП. Об этом передает Newsbox24.

Авария произошла в субботу, 23 июня, на Олимпийском бульваре. По словам очевидцев, водитель мопеда двигался по дороге и на перекрестке ему нужно было повернуть налево.

Он срезал угол и пересек две сплошные, в этот момент его сбила Mazda.

Мопедист получил тяжелые травмы и находился при смерти. Пока к нему ехала «скорая», у молодого человека остановилось сердце.

Болельщик из Германии Кевин Майер, который приехал на матч с Швецией, начал делать пострадавшему непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Благодаря его усилиям у мопедиста появился пульс и его погрузили в машину скорой помощи, затем доставили в больницу.

Отмечается, что у себя на родине немец работает спасателем.

Фото Newsbox24


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