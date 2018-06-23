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19:34, 23 июня 2018 562
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В рязанском училище ВДВ прошел выпускной. Фото

В рязанском училище ВДВ прошел выпускной. Фото

В субботу, 23 июня, в рязанском училище ВДВ имени Маргелова прошло торжественное мероприятие, посвященное 137-му выпуску молодых лейтенантов и 8-му выпуску прапорщиков. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Выпускников поздравили вице-губернатор Игорь Греков, замминистра обороны России Юрий Садовенко, и. о. командующего ВДВ России Николай Игнатов, начальник рязанского училища ВДВ Алексей Рагозин.

«Каждый из вас решил посвятить свою жизнь почетной миссии — служению Отечеству, защите государства. Это выбор настоящих патриотов, преданных своей стране. Он вызывает искреннее, глубокое уважение, — сказал Игорь Греков от лица губернатора региона.

Он пожелал выпускникам оставаться верными славным традициям родного вуза, преданными стране, приумножать военную славу России.

Юрий Садовенко зачитал поздравление выпускникам от Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу.

«Умелое руководство ваших командиров, высокий профессионализм преподавательского состава, следование лучшим ратным традициям позволяют училищу ВДВ на протяжении века оставаться в числе самых престижных военных учебных заведений страны. Здесь планомерно совершенствуется система подготовки, развивается учебная инфраструктура, внедряются инновационные программы. Все это дает возможность ежегодно пополнять армейские ряды первоклассными специалистами», — передал Садовенко слова Шойгу

Он отметил, что учебное заведение «всегда отличали высокие стандарты в подготовке военных кадров и воспитании истинных патриотов».

В этом году училище окончили 481 лейтенант и 361 прапорщик. Среди выпускников высшего образования четрые курсанта получили диплом с отличием и золотую медаль, красный диплом — почти 10% молодых лейтенантов.

73 выпускникам факультета среднего профессионального образования вручили дипломы с отличием.

Выпускники прошли по плацу торжественным маршем. Также выступили сводный военный оркестр, расчет почетного караула, батальоны курсантов по рукопашному бою, пилотажная группа и спортсмены-парашютисты. Кроме того, группа «Крылая пехота» исполнила свои лучшие песни.

Фото Дарьи Праскуриной


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