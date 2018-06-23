В Рязани столкнулись грузовик и легковушка

В субботу, 23 июня, на улице Прижелезнодорожной столкнулись грузовик Isuzu и легковая машина Hyundai. Об этом
Сигнал об аварии поступил в 11:09. На место выезжал один пожарный расчет.
Есть пострадавший.
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В субботу, 23 июня, на улице Прижелезнодорожной столкнулись грузовик Isuzu и легковая машина Hyundai. Об этом
Сигнал об аварии поступил в 11:09. На место выезжал один пожарный расчет.
Есть пострадавший.
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