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14:06, 23 июня 2018 258
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В Путятинском районе почтальона оштрафовали за украденную пенсию

В Путятинском районе почтальона оштрафовали за украденную пенсию

Фото: Pixabay.com

В Путятинском районе почтальона оштрафовали за украденную пенсию. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Женщина забрала чужую пенсию в размере 12 тысяч рублей. На нее завели дело по части 2 статьи 160 УК («Присвоение или растрата»).

«По результатам рассмотрения уголовного дела с учетом того, что осужденная ранее не судима, полностью возместила ущерб, причиненный преступлением, судом принято решение о прекращении в отношении нее уголовного дела», — пояснили в прокуратуре.

Почтальона оштрафовали на десять тысяч рублей.

Постановление вступило в силу.


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