В Путятинском районе почтальона оштрафовали за украденную пенсию. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Женщина забрала чужую пенсию в размере 12 тысяч рублей. На нее завели дело по части 2 статьи 160 УК («Присвоение или растрата»).
«По результатам рассмотрения уголовного дела с учетом того, что осужденная ранее не судима, полностью возместила ущерб, причиненный преступлением, судом принято решение о прекращении в отношении нее уголовного дела», — пояснили в прокуратуре.
Почтальона оштрафовали на десять тысяч рублей.
Постановление вступило в силу.