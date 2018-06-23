В Окском заповеднике на фотоловушку попала волчица с детенышами. Специалисты заповедника отмечают, что волки крайне осторожны: их логово находится в самой глуши, при малейшем беспокойстве они перетаскивают детенышей в безопасное место.
Фотоловушку поставили на старой противопожарной канаве год назад. Она стала самой «волчьей»: ни одна другая камера в заповеднике не «срабатывала» на волков так часто.
Зимой в тех местах была стая из шести волков. Хищники
Утром 4 июня камера сфотографировала волчицу с щенками.
«В 7:30 утра на тропе вдруг показалась волчица, несущая в пасти маленького щенка. Она несла его вниз головой, прихватив за круглый задок. Оттащив куда-то первого щенка, волчица вернулась за вторым и уже в 9:08 проследовала по тропе с еще одним волчонком, также болтающимся вниз головой», — рассказали специалисты.
Они не знают причин, вынудивших волчицу поменять логово.
«Тропа, на которой ведется наблюдение, располагается всего в паре километров от границы заповедника, так что, возможно, волки пришли с территории, посещаемой людьми, — пояснили в заповеднике. — Надеемся, что волчья семья на этот раз найдет себе подходящее убежище в самых глухих кварталах заповедника».
Фото Окского заповедника