Третья яма за два дня. В Кальном провалился асфальт

На Касимовском шоссе у дома №63 провалился асфальт. Это третья яма, которая образовалась на дорогах в городе за два дня.
До этого ямы появились в центре города - на улице
Ранее горожане жаловались на провалившийся асфальт на улицах
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На Касимовском шоссе у дома №63 провалился асфальт. Это третья яма, которая образовалась на дорогах в городе за два дня.
До этого ямы появились в центре города - на улице
Ранее горожане жаловались на провалившийся асфальт на улицах
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