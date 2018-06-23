Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:45, 23 июня 2018 394
 0    0

Третья яма за два дня. В Кальном провалился асфальт

Третья яма за два дня. В Кальном провалился асфальт

На Касимовском шоссе у дома №63 провалился асфальт. Это третья яма, которая образовалась на дорогах в городе за два дня.

До этого ямы появились в центре города - на улице Подгорной, на перекрестке улиц Введенской и Радищева.

Ранее горожане жаловались на провалившийся асфальт на улицах Пожалостина и Вокзальной.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
9:45, 23 июня 2018
Третья яма за два дня. В Кальном провалился асфальт
8:21, 23 июня 2018
В центре Рязани появилась еще одна яма в асфальте 1
21:45, 22 июня 2018
В центре Рязани провалился асфальт. Фото 1
19:34, 22 июня 2018
На улице Дзержинского столкнулись три машины
19:20, 22 июня 2018
В Рязани на девять дней отключат горячую воду в трех домах
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
18 часов назад
Как выбирать онлайн-кассу. Инструкция для малого бизнеса

Как выбирать онлайн-кассу. Инструкция для малого бизнеса

Малый бизнес в сфере торговли и общепита перейдет на онлайн-кассы с 1 июля.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:12, 19 июня 2018 31 308
Рязанцы приютили перуанских болельщиков, оставшихся без машины 1
12:50, 13 июня 2018 22 164
Рязанские медики получили награды от регионального правительства. Фото
16:13, 9 июня 2018 17 904
В Рязани на четыре с половиной месяца ограничат движение по Солотчинскому мосту 12
19:17, 10 июня 2018 16 711
В столкновении «Рено» и «буханки» под Рязанью пострадала семья из пяти человек. Фото 2
16:23, 9 июня 2018 15 233
Рязанская «скорая» не будет выезжать на неотложные вызовы 12
Все новости
Голосования

Как часто вы делаете селфи?

Окончание опроса: 26.06.2018
Архив голосований
Форум