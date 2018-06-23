Спаниели со всей России приехали на соревнования в Спасский район

В Спасском районе прошли 16-е всероссийские соревнования среди спаниелей. Об этом пишет ИД «
На состязания по полевой и болотной дичи памяти Бориса Вагина приехали 17 команд из Тулы, Краснодара, Москвы, Нижнего Новгорода, Пензы, Брянска, Рязани, Череповца, Подольска, Тамбова и с Урала.
Участники пять дней жили в палаточном городке.
В состязаниях поучаствовали 84 спаниеля. Они соревновались в таких дисциплинах, как «настойчивость», «подача», «постановка», «послушание», «чутье». Главным судьей стал эксперт-кинолог всероссийской категории Андрей Прошин.
Трудностей участникам добавили вязкие болота, кочки, поросшие мхом и комары с мошками.
Победителем состязаний в общекомандном зачете стала команда «Щелковские РОСы».
Призеры соревнований получили памятные дипломы и кубки.