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21:55, 23 июня 2018 210
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Спаниели со всей России приехали на соревнования в Спасский район

Спаниели со всей России приехали на соревнования в Спасский район

Фото: Издательство «Пресса»

В Спасском районе прошли 16-е всероссийские соревнования среди спаниелей. Об этом пишет ИД «Пресса».

На состязания по полевой и болотной дичи памяти Бориса Вагина приехали 17 команд из Тулы, Краснодара, Москвы, Нижнего Новгорода, Пензы, Брянска, Рязани, Череповца, Подольска, Тамбова и с Урала.

Участники пять дней жили в палаточном городке.

В состязаниях поучаствовали 84 спаниеля. Они соревновались в таких дисциплинах, как «настойчивость», «подача», «постановка», «послушание», «чутье». Главным судьей стал эксперт-кинолог всероссийской категории Андрей Прошин.

Трудностей участникам добавили вязкие болота, кочки, поросшие мхом и комары с мошками.

Победителем состязаний в общекомандном зачете стала команда «Щелковские РОСы».

Призеры соревнований получили памятные дипломы и кубки.


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