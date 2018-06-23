Сотни рязанцев собрались на Почтовой в День памяти и скорби. Фото

В пятницу, 22 июня, на улице Почтовой прошла акция «Мы помним», приуроченная ко Дню памяти и скорби. Об этом сообщил
Сотни рязанцев собрались на самой большой пешеходной улице города. Мероприятие посетили вице-губернатор Игорь Греков, замглавы администрации Рязани Игорь Тишин.
Для гостей оборудовали фотозоны, специальные площадки рязанских библиотек, актеры театра «Переход» читали стихи и исполняли военные песни.
На главной сцене около Почтамта прошел концерт. Для рязанцев выступили оркестр муниципального культурного центра, солисты и творческие коллективы города.
В рамках мероприятия прошла Всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика».
В этот же день рязанцы
Напомним, 77 лет назад, 22 июня 1941 года, Германия напала на СССР. Началась Великая Отечественная война, унесшая жизни более 27 миллионов советских граждан. На фронт ушли около 300 тысяч жителей Рязанской области, примерно половина из них не вернулась.