На улице Окской сгорела машина

Вечером в пятницу, 22 июня, на улице Окской в Рязани сгорела легковая машина. Об этом
Пожарным позвонили в 19:30. На место выезжал один расчет.
Никто не пострадал.
На этой неделе в городе
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