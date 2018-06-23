На Москву обрушились ливень и град. Видео

В субботу, 23 июня, на Москву обрушились крупные ливни и град. Об этом передает
Улицы столицы за несколько минут покрылись водой. Как передает «
Напомним, рязанское ГУ МЧС
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В субботу, 23 июня, на Москву обрушились крупные ливни и град. Об этом передает
Улицы столицы за несколько минут покрылись водой. Как передает «
Напомним, рязанское ГУ МЧС
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