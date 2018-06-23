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21:18, 23 июня 2018 708
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На Москву обрушились ливень и град. Видео

На Москву обрушились ливень и град. Видео

В субботу, 23 июня, на Москву обрушились крупные ливни и град. Об этом передает Life.

Улицы столицы за несколько минут покрылись водой. Как передает «Интерфакс», в основном осадки прошли по западной и северной частям Москвы, в том числе в районе стадиона «Спартак», откуда болельщики возвращались с матча ЧМ между сборными Туниса и Бельгии.

Напомним, рязанское ГУ МЧС предупредило рязанцев о грозе и сильном ветре. В ночь на воскресенье возможен небольшой дождь.


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