Гол Крооса со штрафного на последней компенсированной минуте подарил Германии победу в матче со Швецией. Видео

Германия в компенсированное время вырвала победу в драматичном матче со Швецией. Игра на арене «Фишт» в Сочи завершилась со счетом 2:1.

Подопечные Иохима Лева с первых минут «осадили» ворота соперника, играя с ощутимым преимуществом. Но первыми забили скандинавы.

На 32-й минуте Кроос потерял мяч на своей половине поля, Классон навесил в штрафную на Тойвонена, полузащитник принял мяч и перекинул его через выбежавшего из ворот Нойера.

Немцы сравняли счет после перерыва.

Вернер с левого фланга подал к линии вратарской, Гомес пролетел мимо, а Ройс удачно поставил ногу — 1:1.

Весь второй тайм действующие чемпионы мира атаковали, продолжая транжирить моменты. Сначала Ройс не смог замкнуть пяткой опасный прострел с фланга, затем Гомес пробил головой почти в упор, но голкипер успел среагировать, а уже в компенсированное время Брандт попал в штангу.

Перед этим сборная Германии осталась в меньшинстве: на 82-й минуте Боатенг получил вторую желтую карточку за грубую игру и отправился в раздевалку.

Шведы имели несколько хороших моментов в контратаках, но не использовали их. В случае ничьи подопечные Лева теряли почти все шансы на выход из группы, но положение спас Тони Кроос.

На последней компенсированной минуте полузащитник мадридского «Реала» рискнул пробить со штрафного с острого угла и попал в дальнюю девятку.

Сборная Германия набрала три очка, вместе со Швецией она делит вторую и третью строчку в группе F. Шансы на выход в 1/8 сохраняются у обеих команд.