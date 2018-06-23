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19:02, 23 июня 2018 469
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Бельгия разгромила Тунис на ЧМ-2018

Бельгия разгромила Тунис на ЧМ-2018

Бельгия разгромила Тунис во втором туре группового этапа чемпионата мира — 2018. Игра закончилась со счетом 5:2 в пользу бельгийцев.

Встреча прошла на стадионе «Спартак» в Москве. Среди бельгийцев дубли оформили Эден Азар и Ромелу Лукаку. Еще один гол забил Миши Батшуайи.

В сборной Туниса отличились Дилан Бронн и Вахби Хазри.

Сборная Бельгии возглавила турнирную таблицу группы G с шестью очками.

Тунис потерпел второе поражение подряд. Англия и Панама, которые также входят в группу G, сыграют завтра в Нижнем Новгороде.

28 июня Бельгия сыграет с Англией в Калининграде, Тунис в этот же день сыграет с Панамой в Саранске.

Фото Instagram fifaworldcup


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