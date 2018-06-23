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16:15, 23 июня 2018 1 474
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Куда пойти в субботу вечером? Афиша от RZN.info

Куда пойти в субботу вечером? Афиша от RZN.info

В субботу, 23 июня, рязанцев ждут интересные городские мероприятия.

В этот день пройдет несколько концертов. На ул. Ленина состоится «Акустический день» в рамках проекта «Арт-субботник». Начало — в 18:00.

Поклонники творчества группы «Кино» смогут посетить клуб SVOBODA. Там «киноманы» отметят день рождения Виктора Цоя в компании московской группы «Игра». Начало — в 19:00.

Впервые в Рязани пройдет концерт Полины Корицкой. Рязанцев ждет выступление на палубе «Старого города» со свободным микрофоном и разговорами по душам. Начало — в 19:30.

В 18:00 на улице Почтовой день рождения отметит бар «Карась». Гостей мероприятия ждут конкурсы, призы, музыка и угощения. Бару исполняется уже два года.

В Old Fasion бар пройдет Dj-баттл «B2B». За победу поборются шесть диджеев из Рязани и других городов. Начало — в 23:00. Победителя определят зрители.


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4 дня назад
Selfie point. В Рязани составили список лучших мест для фото

Selfie point. В Рязани составили список лучших мест для фото

Проект предлагает гостям и жителям города сделать креативные фотографии.

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