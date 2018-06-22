Рязанка ударила ножом домогавшегося мужчину. Ей дали условный срок

Защищавшейся от домогательств рязанке дали условный срок. Об этом
В августе прошлого года 22-летняя девушка вместе с несколькими приятелями пила алкоголь в своей квартире.
«В ходе распития спиртных напитков один из знакомых стал оказывать осужденной знаки внимания, приставать к ней. Женщине данные действия знакомого не понравились, и приятельница дала четкий и однозначный отказ», — рассказали в прокуратуре.
Девушка ударила мужчину ножом в живот. Она вызвала «скорую».
Здоровью пострадавшего был нанесен тяжкий вред.
Подсудимую признали виновной по пункту «з» части 2 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Ее приговорили к трем с половиной годам условно с испытательным сроком в три года.