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17:14, 22 июня 2018 689
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Рязанка ударила ножом домогавшегося мужчину. Ей дали условный срок

Рязанка ударила ножом домогавшегося мужчину. Ей дали условный срок

Фото: Pixabay.com

Защищавшейся от домогательств рязанке дали условный срок. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В августе прошлого года 22-летняя девушка вместе с несколькими приятелями пила алкоголь в своей квартире.

«В ходе распития спиртных напитков один из знакомых стал оказывать осужденной знаки внимания, приставать к ней. Женщине данные действия знакомого не понравились, и приятельница дала четкий и однозначный отказ», — рассказали в прокуратуре.

Девушка ударила мужчину ножом в живот. Она вызвала «скорую».

Здоровью пострадавшего был нанесен тяжкий вред.

Подсудимую признали виновной по пункту «з» части 2 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Ее приговорили к трем с половиной годам условно с испытательным сроком в три года.


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