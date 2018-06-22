В США призвали проверить российских футболистов на допинг

Глава американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт потребовал от Международной федерации футбола проверить сборную России на допинг. Об этом со ссылкой на газету Telegraph передает
Отмечается, что еще до начала мундиаля чиновник высказывал мнение о том, что «наивно думать, что хозяйка ЧМ снова не сможет нарушить антидопинговые правила».
После двух побед сборной России на чемпионате Тайгарт заявил, что футболистов должны в кратчайшие сроки проверить на допинг. «Только серьезная проверка Международной федерацией футбола дополнительных проб сборной России сможет защитить доверие общественности к чести чемпионата мира», — считает американец.
Фото РФС