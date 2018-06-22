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14:50, 22 июня 2018 214
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В Рыбном загорелась «Мазда»

В Рыбном загорелась «Мазда»

Фото: Издательство «Пресса»

В Рыбном загорелся автомобиль Mazda. Об этом пишет издательство «Пресса».

Возгорание произошло в пятницу, 22 июня, на улице Каштановой.

Отмечается, что об инциденте в пожарную часть сообщил очевидец, хозяина автомобиля пока не нашли.


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