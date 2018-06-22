В Рязанской области реализуют федеральный проект по развитию дорожной сети

Рязанская область стала участником проекта «Безопасные и качественные дороги» и направила 1,46 миллиарда рублей на приведение дорожной сети в порядок. На эти деньги отремонтируют 113 километров дорог в Рязани, Новомичуринске, Спасском, Клепиковском, Рыбновском, Пронском и Рязанском районах.
Как отметили в пресс-службе VELLCOM group — одного из подрядчиков, выполняющих крупные заказы по ремонту и строительству дорог, ремонт дороги «Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов» стал одним из наиболее значимых проектов для лета 2018 года. Работы выполнят на участке длиной почти 11 километров.
За 15 лет работы холдинг VELLСOM group строил новые дороги, проводил капремонт дворов и улиц Рязани, а также ремонт значимых объектов дорожной сети области. В частности, сотрудники холдинга провели капремонт моста через Оку и дороги «Рязань — Пронск — Скопин», построили Северный обход и транспортную развязку на 182-м километре трассы М5.
«При ремонте используем современную технологию холодного ресайклирования. Этот метод предполагает использование стабилизирующих и вяжущих добавок, повышающих прочность дорожного полотна», — рассказали в пресс-службе VELLСOM group.
В составе дорожного дивизиона холдинга более сотни единиц импортной дорожно-строительной техники, а его специалисты регулярно проходят обучение и повышают квалификацию.