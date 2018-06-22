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13:04, 22 июня 2018 593
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В Германии впервые в мире испытают летающие такси 1

В Германии впервые в мире испытают летающие такси

‍В пригороде Ингольштадта в Германии впервые в мире испытают летающие такси. Новинку разрабатывают компании Airbus и Audi, со ссылкой на производителей передает РБК.

По мнению немецких властей, аэротакси ускорит передвижение людей между центром города и пригородом, а также поможет частично решить проблему транспортной загруженности дорог.

Предполагается, что водители и пассажиры будут передвигаться по городу в капсуле, которую разместят на платформе с колесами. Если такси попадет в пробку, капсула подключится к летающему аппарату и долетит до места назначения по воздуху.

Фото кадр из фильма «Пятый элемент»


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