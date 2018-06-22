В пригороде Ингольштадта в Германии впервые в мире испытают летающие такси. Новинку разрабатывают компании Airbus и Audi, со ссылкой на производителей передает
По мнению немецких властей, аэротакси ускорит передвижение людей между центром города и пригородом, а также поможет частично решить проблему транспортной загруженности дорог.
Предполагается, что водители и пассажиры будут передвигаться по городу в капсуле, которую разместят на платформе с колесами. Если такси попадет в пробку, капсула подключится к летающему аппарату и долетит до места назначения по воздуху.
Фото кадр из фильма «Пятый элемент»