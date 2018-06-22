Утренний обзор рязанских пробок: 22 июня

В пятницу, 22 июня, на рязанских дорогах растянулось несколько серьезных заторов. Самая большая пробка — на мосту через Оку.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», в сторону Солотчи водители встали от развязки с Северной окружной, в сторону города — от поворота на Шумашь. В обе стороны скорость потока на некоторых участках не превышает семи километров в час.
Более чем на два километра растянулась пробка на Северной окружой: автомобили стоят от поворота на Новые Борки в сторону Канищева. Скорость потока не превышает десяти километров в час.
«Традиционно» водителям придется постоять у «Барса» на Московском шоссе. В сторону центра Рязани затор растянулся от ТРЦ «Премьер» до Вокзальной улицы. Машины едут со скоростью не более десяти километрво в час.
На выезде из Песочни от ДС «Олимпийский» образовалась километрвоая пробка до ТД «НИТИ». Далее на проезде Яблочкова движение затруднено.
Придется постоять и на улице Советской Армии — перед поворотом на Касимовское шоссе, движение по которому также затруднено.
В центре города затруднено движение по Первомайскому проспекту, улицам Дзержинского, Ленина и Есенина. Скорость потока на некоторых участках не превышает 15 километров в час.